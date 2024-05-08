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В Москве перенесли старт мотосезона на неопределенный срок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Старт мотоциклетного сезона в Москве, который был намечен на 11 мая, переносится на неопределенный срок в связи с погодными условиями. Об этом столичный департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале 8 мая.

Планировалось, что утром в субботу мотоциклисты встретятся на смотровой площадке Воробьевых гор и колонной проедут по Садовому кольцу, протяженность маршрута составит 35 км. Мотоциклисты должны были финишировать на Воробьевых горах.

Новую дату проведения мотофестиваля дептранс сообщит позже.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что в праздничные выходные дни, с 9 по 12 мая, жителей Москвы ждет достаточно холодная и ветреная погода с температурой значительно ниже климатической нормы, дождями и ночными заморозками.

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Накануне Банк России сообщил, что величина возмещения по полисам ОСАГО для мототранспорта превысила размер выплаты по страховкам для легковых автомобилей. Так, по итогам 2023 года средний размер возмещения составил 93,6 тыс. рублей, что на 6% больше, чем по страховкам владельцев обычных легковых автомобилей.

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