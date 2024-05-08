Эксперты отметили сложившуюся ниже уровня инфляции стоимость проезда

С 2011 по 2024 год рост тарифов на проезд в московском транспорте существенно ниже уровня инфляции — в столице они остаются самыми доступными среди больших городов России, заявил директор Высшей школы экономики и бизнеса, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов.

По данным правительства Москвы, накопленный разрыв между индексацией тарифов и инфляцией составляет почти 30%, и город сдерживает естественный рост стоимости проезда, отметил эксперт.

Член Общественного совета Минтранса России Норайр Блудян считает, что принятое недавно решение об изменении тарифов является взвешенным, учитывая повсеместный рост цен. «Столица закупает большое количество нового подвижного состава: вагоны метро, поезда МЦД, электробусы, трамваи и многое другое. Поэтому корректировка тарифов необходима для развития и обслуживания одной из крупнейших транспортных систем мира», — пояснил Блудян. По его словам, при оценке решений об изменениях тарифов проводится «адекватная оценка возможностей москвичей для сохранения доступности поездок».

С точки зрения директора Центра исследований Умного города факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Константина Трофименко, изменение тарифов на проезд «компенсируется высоким в сравнении с той же Европой качеством обслуживания пассажиров». При этом стоимость проезда остается по-прежнему низкой по сравнению, например, с Лондоном, Парижем или Берлином.

«Инфляция привела к росту цен на товары и услуги, которые необходимы для надежной и стабильной работы столичного транспорта. Это объективные макроэкономические причины происходящих процессов», — добавил эксперт.

Тарифы на проезд в городском транспорте скорректируются с 20 мая. Стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем менее чем на 2 рубля. Проезд по биометрии будет стоить 53 рубля и останется самой дешевой разовой поездкой. Регулярный речной транспорт станет дешевле в несезон: цена одной поездки снизится на 20-50 рублей в зависимости от вида билета.