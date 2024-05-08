Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters узнало о планах США ограничить Китаю доступ к самым развитым моделям ИИ
Политика
Путин и Лукашенко пообщались перед саммитом ЕАЭС в Москве
Экономика
Международные резервы РФ выросли в апреле на $7,537 млрд
Мир
Израиль обеспокоился возможным сокращением помощи от США из-за доклада Госдепа
Общество
В Москве «Волонтеры Победы» раздали прохожим георгиевские ленты
Пресс-релизы
Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз
Мир
Полиция в Эстонии оштрафовала выставивших из автомобиля флаг РФ граждан
Мир
В Венгрии исключили участие страны в расширении миссии НАТО на Украине
Мир
Посол России в ФРГ возложил цветы к военному мемориалу в Берлине
Мир
Пытавшихся бежать в Венгрию через реку Тису мужчин задержали на Украине
Мир
Британия ввела новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами
Мир
Президент Кубы назвал свой визит в Москву вехой в отношениях двух стран
Общество
Собянин поздравил 99-летнего фронтовика Ивана Слухая с Днем Победы
Спорт
ФК «Факел» оштрафовали за оскорбление болельщиками игроков «Зенита»
Происшествия
В Москве сильный ветер повалил деревья и конструкции
Мир
Глава ВОЗ исключил уход организации из Рафаха
Мир
Си Цзиньпин заявил об уважении к Сербии всего мира за ее курс на независимость

Эксперты отметили сложившуюся ниже уровня инфляции стоимость проезда

0
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 2011 по 2024 год рост тарифов на проезд в московском транспорте существенно ниже уровня инфляции — в столице они остаются самыми доступными среди больших городов России, заявил директор Высшей школы экономики и бизнеса, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов.

По данным правительства Москвы, накопленный разрыв между индексацией тарифов и инфляцией составляет почти 30%, и город сдерживает естественный рост стоимости проезда, отметил эксперт.

Член Общественного совета Минтранса России Норайр Блудян считает, что принятое недавно решение об изменении тарифов является взвешенным, учитывая повсеместный рост цен. «Столица закупает большое количество нового подвижного состава: вагоны метро, поезда МЦД, электробусы, трамваи и многое другое. Поэтому корректировка тарифов необходима для развития и обслуживания одной из крупнейших транспортных систем мира», — пояснил Блудян. По его словам, при оценке решений об изменениях тарифов проводится «адекватная оценка возможностей москвичей для сохранения доступности поездок».

С точки зрения директора Центра исследований Умного города факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Константина Трофименко, изменение тарифов на проезд «компенсируется высоким в сравнении с той же Европой качеством обслуживания пассажиров». При этом стоимость проезда остается по-прежнему низкой по сравнению, например, с Лондоном, Парижем или Берлином.

«Инфляция привела к росту цен на товары и услуги, которые необходимы для надежной и стабильной работы столичного транспорта. Это объективные макроэкономические причины происходящих процессов», — добавил эксперт.

Тарифы на проезд в городском транспорте скорректируются с 20 мая. Стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем менее чем на 2 рубля. Проезд по биометрии будет стоить 53 рубля и останется самой дешевой разовой поездкой. Регулярный речной транспорт станет дешевле в несезон: цена одной поездки снизится на 20-50 рублей в зависимости от вида билета.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024