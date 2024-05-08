Шесть природных пожаров потушили в Приморье за сутки
За минувшие сутки в Приморском крае ликвидировали шесть природных пожаров. Общая площадь горения составила 111 га.
На землях лесного фонда зарегистрировано три возгорания, их общая площадь составила 87 га. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов. В тушении участвовали 33 человека, задействовано семь единиц техники.
Еще три пожара произошло на землях иных категорий в Красноармейском и Пожарском районах. Их общая площадь составила 87 га. В тушении участвовал 21 человек, задействовано пять единиц техники.
Всего с начала 2024 года в Приморье произошло 230 лесных пожаров. Общая площадь горения практически достигла 11,3 тыс. га. На остальных территориях произошло 483 пожара площадью почти 43,3 тыс. га. В регионе введен режим повышенной готовности.