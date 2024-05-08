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Почти 800 млн рублей направят на замену лифтов в домах в Хабаровском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В 2024 году в Хабаровском крае заменят 228 лифтов в 82 многоквартирных домах. На эти цели направят больше 795 млн рублей.

Работы проводятся в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов. В Амурске обновление лифтов уже завершили в двух домах. ИА AmurMedia отмечает, что в доме по Октябрьскому проспекту лифты были разукомплектованы еще в 1990-е годы, двери шахт были заложены кирпичами.

С 2015 года краевой фонд капитального ремонта заменил 2,17 тыс. лифтов в 686 жилых домах. За 2023 год заменено 72 лифта в 16 домах.

В общей сложности на выполнение капитального ремонта жилья в регионе направят 1,2 млрд рублей. В 87 зданиях строительно-монтажные работы уже стартовали, доя 117 домов составляется проектно-сметная документация.

В Псковской области на капитальный ремонт домов направят почти 760 млн рублей. Подрядчики уже отремонтировали три кровли и две системы холодного водоснабжения.

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