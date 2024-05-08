Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Амурской области
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Тамбовском районе Амурской области. Два человека получили смертельные травмы.
Авария произошла днем 7 мая на дороге Благовещенск – Гомелевка. По данным ИА PriamurMedia, автомобиль Toyota Prius под управлением 67-летнего водителя столкнулся с грузовиком Shacman. Иномарка практически целиком залетела под большегруз.
Водитель легковушки и его 53-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.
В Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом на переезде в районе станции Новый Мир. По предварительным данным, автомобиль остановился на путях из-за неисправности. Один человек получил травмы.