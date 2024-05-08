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В Сочи торжественно открыли памятник погибшим воинам СВО

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Фото: Администрация города Сочи/sochi.ru
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В Сочи состоялось торжественное открытие памятника военнослужащим, погибшим в ходе проведения специальной военной операции, сообщается 8 мая на сайте городской администрации.

Памятник высотой 2,4 м установлен на Аллее героев на улице Интернациональной. Он представляет собой солдата в обмундировании, который прикрывает маленькую девочку. Изваяние предоставил в дар городу фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем».

«Мы решили создать памятник, <...> чтобы не получилось так, как произошло на Украине, где стерли всю историю и сегодня люди сами не понимают, за что они воюют и кто они сегодня есть. Чтобы наши дети, которые сегодня растут, видели тех ребят, которые сегодня воюют за наш русский мир, русский код», — рассказал президент фонда Дмитрий Воробьев.

Фигуру изготовил в Ставропольском крае скульптор, офицер запаса Александр Чаплыгин. Скульптура отражает собирательный образ сути и целей спецоперации по защите мирных граждан.

В церемонии приняли участие семьи участников СВО, основатели фонда, руководители администрации города, депутаты городского собрания, а также представители Росгвардии, полиции, военного комиссариата, казачьих и ветеранских обществ и молодежные патриотические объединения.

В мэрии отметили, что вечером в среду программа открытия скульптуры и празднования Дня Победы продолжится с 18:00 до 22:00 мск. В рамках нее состоятся концерт, всероссийская акция «Огненные картины» и театрализованная акция «Вальс медсестры». В финале участники мероприятия и жители города споют легендарную песню «День Победы».

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Ранее в этот день Министерство обороны России сообщило о новых героических подвигах российских военных в зоне СВО. В частности, слаженные действия командира отделения мотострелковой роты ефрейтора Юлиана Гизадуллина позволили удержать занимаемый участок и не допустить прорыва противника. Также в МО отметили заслуги младшего сержанта Марселя Валеева, который, несмотря на осколочное ранение, оказал первую помощь трем раненым сослуживцам.

До этого в среду сообщалось, что военнослужащим — участникам СВО вручили государственные награды в госпитале имени Мандрыка. Всего было вручено 18 наград, в их числе шесть орденов Мужества, три медали «За отвагу», четыре медали Жукова, две медали Суворова, а также три медали «За храбрость» II степени.

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