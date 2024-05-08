Реклама
Прямой эфир
Мир
Черногория экстрадирует по запросу РФ подозреваемую в мошенничестве женщину
Мир
Литва выразила готовность направить военных на Украину в учебных целях
Мир
В Панаме состоялась акция «Бессмертный полк»
Мир
Страны ЕС планируют согласовать 14-й пакет санкций против РФ
Мир
В Италии сообщили о готовящемся решении НАТО по вводу войск на Украину
Общество
На «Саур-Могиле» в ДНР развернули 300-метровую георгиевскую ленту
Наука и техника
Разработка энергоустановки для совместной с КНР лунной станции началась в РФ
Культура
Концертное агентство опровергло слухи о приезде Канье Уэста в Россию
Мир
На Украине сообщили о повреждении трех теплоэлектростанций в результате взрывов
Авто
ГИБДД объявила рейд на электросамокатчиков в Москве
Мир
В Латвии начали задерживать желающих почтить память солдат Красной армии
Мир
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Мир
Президент Румынии Йоханнис пообещал рассмотреть передачу Украине ЗРК Patriot
Мир
МИД КНР поздравил Путина с вступлением в должность президента России
Общество
Мошенники стали в полтора раза чаще обзванивать россиян в начале 2024 года
Мир
Израиль вновь открыл КПП «Керем-Шалом» для доставки гуманитарной помощи
Экономика
В МВФ заявили о разделении мира на три блока из-за геополитических проблем
Сюжет:

Минэнерго Украины призвало граждан снизить потребление электричества

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Christoph Hardt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минэнерго Украины призвало граждан снизить потребление электричества на фоне значительных повреждений инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном 8 мая в Telegram.

«Учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме, просим потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 19:00 до 22:00)», — обратилась пресс-служба министерства.

Кроме того, власти указали администрации промышленных объектов пересмотреть производственные процессы и также уменьшить нагрузку на энергосети. Предприятиям необходимо максимально привлекать импорт электричества для того, чтоб избежать отключений.

Запасы без прочности: какую цель преследовали удары по объектам на Украине
Российские войска подрывают способность ВФУ вести активные боевые действия в следующем году, полагают эксперты

Глава минэнерго страны Герман Галущенко ранее в этот день сообщил, что повреждения зафиксированы в пяти регионах Украины: в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Уточняется, что были повреждены три теплоэлектростанции.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024