Минэнерго Украины призвало граждан снизить потребление электричества на фоне значительных повреждений инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном 8 мая в Telegram.

«Учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме, просим потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 19:00 до 22:00)», — обратилась пресс-служба министерства.

Кроме того, власти указали администрации промышленных объектов пересмотреть производственные процессы и также уменьшить нагрузку на энергосети. Предприятиям необходимо максимально привлекать импорт электричества для того, чтоб избежать отключений.

Глава минэнерго страны Герман Галущенко ранее в этот день сообщил, что повреждения зафиксированы в пяти регионах Украины: в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Уточняется, что были повреждены три теплоэлектростанции.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.