Карантин по лептоспирозу ввели в Забайкальском крае

Первый в 2024 году очаг лептоспироза зарегистрировали в Забайкальском крае. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Опасное заболевание выявлено на территории Шилкинского района. На территории введен карантин. В целях профилактики местным жителям запрещены употребление сырой воды из открытых источников и контакт с биологическими материалами сельскохозяйственных животных.

Лептоспироз представляет инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением капилляров, мышц, печени. При болезни происходит интоксикация, часто проявляется желтуха.

В апреле в Ялуторовском районе Тюменской области ввели карантин в связи с выявлением случая бешенства. Местным жителям запретили проводить ярмарки и выставки с демонстрацией животных, а также вести отлов диких животных.