Новая экранизация «Сто лет тому вперед» трижды возглавила кинопрокат в РФ

Новый фильм по повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед» трижды занял первое место в топе проката в России за прошедший месяц. Создатели фильма 8 мая рассказали, как добились такого успеха.

В новой экранизации в иной аранжировке звучит песня «Прекрасное далеко», написанная Евгением Крылатовым на стихи Юрия Энтина и полюбившаяся зрителям, которые выросли на фильме «Гостья из будущего» 1985 года, который тоже снят по повести «Сто лет тому вперед». Режиссер нового фильма Александр Андрющенко перенес события произведения из времен пионеров в наши дни, но сохранил музыку из советской экранизации и картины «Тайна третьей планеты» в знак уважения к этим фильмам советской эпохи.

«В основном я цитировал то, что сам люблю. Наверное, по фильму «Сто лет тому вперед» можно предположить кино, которое я люблю, на котором я вырос, которое на меня повлияло», — рассказал Андрющенко.

Новая экранизация часто цитирует и мировую киноклассику, например фильмы «Бегущий по лезвию», «Терминатор» и «Назад в будущее». Актриса Дарья Верещагина, сыгравшая Алису Селезневу, в картине носит коротко остриженные розовые волосы, потому что образ героини разрабатывали с опорой на каноны современных боевиков в научно-фантастическом стиле. Необычный образ Алисы удалось поддерживать благодаря художнику фильма.

«[Художник] Леночка Кротова красила меня каждые три дня. Более того, она и сама себя тоже покрасила в розовый. У нас было две Алисы на съемках», — рассказала Верещагина.

«Сто лет тому вперед» рассказывает о путешествиях во времени и сражениях с космическими пиратами, которых сыграли актеры Александр Петров и Юрий Борисов. В фильме есть и лирическая линия, где Алиса Селезнева, пришедшая из будущего, встречает Колю Герасимова из настоящего. Роль Коли исполнил Марк Эйдельштейн.

«Коля Герасимов находит в лаборантской таинственный артефакт, позволяющий ему путешествовать во времени. Это еще один сюжетный ход, свойственный культовым фантастическим фильмам, особенно когда в них молодые главные герои противостоят вселенскому злу», — обратил внимание Никулин.

Актер и режиссер Федор Бондарчук стал продюсером фильма и возглавил большую команду специалистов, которые создали потрясающие компьютерные спецэффекты и собрали сильный актерский состав. Так, папу Алисы сыграл Константин Хабенский, а Виктория Исакова — маму девушки, которая скрылась от космических пиратов в нашем времени, в 2024 году. Актриса подчеркнула, что не может быть ничего круче, чем сыграть маму, которая спасает мир.

«Посмотрите на уровень графики. По мне, так это подведение итогов достаточно долгих лет жизни, которые ваш покорный слуга начинал. И теперь это уже молодые ребята, наши ученики снимают картину», — указал Бондарчук.

Сборы «Ста лет тому вперед» приблизились к миллиарду рублей, фильм продолжает идти в кинотеатрах и вызывать восхищение у людей, которые его посмотрели.

«Сегодняшний фильм — это что-то среднее между тем фильмом из детства, трогательным таким, добрым, и «Звездными войнами». Современная компьютерная графика. Фильм очень понравился», — поделилась впечатлением зрительница по имени Инесса.

Ранее, 3 мая, президент киносети «КАРО» Ольга Зинякова заявила «Известиям», что «Сто лет тому вперед» — безусловный хит, который заслуженно закрепился в качестве лидера проката.

«Сто лет тому вперед» стартовал в прокате 18 апреля. В первый уикенд фильм заработал в прокате около 308 млн рублей, обогнав предыдущего лидера — сказку «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя. К 3 мая сборы достигли суммы 772,5 млн рублей.