Эксперт оценил финансовые результаты «Газпрома» за прошлый год

Финансовые результаты «Газпрома» за прошлый год, обнародованные на прошлой неделе, оказались существенно ниже рыночных ожиданий, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. Его колонка опубликована на сайте газеты «Ведомости».

«Так, выручка от продаж сократилась на 27% год к году до 8,5 трлн рублей. В первую очередь это было обусловлено обвалом поступлений от реализации «голубого топлива» за пределами РФ — с 7,3 трлн рублей в 2022 году до 2,9 трлн в 2023-м», — напомнил эксперт. Он подчеркнул, что «Газпром» впервые в XXI веке получил убыток от операционной деятельности, достигший 364 млрд рублей.

При этом ключевой финансовый показатель — EBITDA — «Газпрома» за прошлый год (1,8 трлн рублей) на две трети обеспечен за счет «Газпром нефти» (1,2 трлн), без ее вклада он был бы на уровне 0,6 трлн рублей, отметил Андрианов. Сейчас именно «черное золото», а не «голубое топливо» формирует основную часть финансовых потоков «Газпрома».

«А если из EBITDA «Газпрома» вычесть еще и вклад другой 100%-ной «дочки» — «Газпромэнергохолдинга», то соответствующий показатель опустится до менее чем 0,5 трлн рублей», — добавил автор колонки.

Он считает необходимым признать, что у газовой монополии есть структурные проблемы, которые накапливались десятилетиями и усугубились в последние два года. При этом ухудшение финансовых результатов закономерно ведет к увеличению налоговой нагрузки: к концу 2023 года общий долг монополии составил 6,7 трлн рублей. С учетом задолженности по аренде и бессрочным облигациям данный показатель достигает 7,7 трлн рублей, что на 38% превышает уровень конца 2022 года.

«Для сравнения, такая сумма эквивалента 30% общего государственного долга Российской Федерации», — констатировал эксперт. По его оценке, без учета вклада нефтяной «дочки» отношение чистого долга к EBITDA «Газпрома» на конец прошлого года превысило 10,3х, и при такой долговой нагрузке кредитные рейтинги монополии должны быть существенно ниже текущих.