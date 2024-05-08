Израиль вновь открыл КПП «Керем-Шалом» для доставки гуманитарной помощи

Израиль вновь открыл контрольно-пропускной пункт (КПП) «Керем-Шалом» после того, как он был закрыт 5 мая после обстрела со стороны ХАМАС. Об этом в среду, 8 мая, заявило израильское минобороны.

«Сегодня, в среду, координатор правительственных мероприятий на территориях (COGAT) объявил о возобновлении работы контрольно-пропускного пункта «Керем-Шалом» для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Уточняется, что грузовики из Египта с гуманитарной помощью, включая продовольствие, воду, оборудование для обеспечения жильем, медикаменты и медицинское оборудование, предоставленные международным сообществом, уже прибывают на КПП. Все грузы проверяют израильские военные, после чего перевозят их на территорию сектора Газа. Также в минобороны Израиля сообщили, что свою работу продолжает КПП «Эрез».

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш на фоне подготовки операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах на юге сектора Газа призвал Тель-Авив прекратить эскалацию и немедленно открыть контрольно-пропускные пункты «Керем-Шалом» и «Рафах». По его словам, Израиль и ХАМАС должны «проявить политическое мужество и не жалеть усилий» для заключения соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве.

Днем ранее ЦАХАЛ начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха и объявила о точечных ударах по объектам палестинского движения ХАМАС в восточной части города. Батальоны ХАМАС заявили о готовности прекратить огонь, но Израиль решил продолжить операцию.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.