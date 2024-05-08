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Сингх: Пентагон расследует поездку солдата США, которого арестовали в России

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Пентагон начал расследовать обстоятельства поездки в РФ американского военного Гордона Блэка, арестованного ранее во Владивостоке. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря оборонного ведомства США Сабрина Сингх в ходе брифинга 7 мая, трансляция которого велась на YouTube-канале агентства Associated Press.

По ее словам, Пентагон намерен определить факты и обстоятельства поездки Блэка в Россию. При этом она не стала отвечать на вопрос о возможных последствиях для американского военнослужащего со стороны армии США.

Кроме того, Сингх указала, что Блэк отправился во Владивосток по личным причинам, хотя Госдеп США в настоящее время категорически не рекомендует американцам посещать РФ. Солдат прибыл в российский город из Китая, а до этого находился в Южной Корее, уточнила представитель Пентагона.

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Блэк был задержан в России по подозрению в краже 200 тыс. рублей у девушки в начале мая. 7 мая сообщалось, что 34-летний американский сержант был арестован на два месяца. Военнослужащему из США грозит до пяти лет лишения свободы.

В представительстве МИД РФ во Владивостоке также сообщили, что Блэк должен был покинуть Южную Корею по окончании командировки и возвратиться домой в Форт-Кавасос в Техасе, однако решил отправиться в Россию по собственной инициативе.

Официальный представитель Пентагона Синтия Смит сообщила, что Госдеп США оказывает задержанному консульскую поддержку. Она отметила, что Россия проинформировала Соединенные Штаты о задержании американского военнослужащего.

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