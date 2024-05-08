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Заблокированные российские активы принесли Euroclear €1,6 млрд дохода в 2024-м

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Заблокированные активы России на сумму более €200 млрд за I квартал 2024 года принесли европейскому депозитарию Euroclear €1,6 млрд дохода в виде процентов. Об этом в среду, 8 мая, заявила новый генеральный директор депозитария Валери Урбен в интервью изданию Echo.

«На счетах Euroclear заблокировано российских активов на более чем €200 млрд. Только в I триместр 2024 года эти активы принесли €1,6 млрд», — сообщила Урбен.

По ее словам, после введения санкций «депозитарий находится в центре геополитики», хотя ранее Euroclear была «незаметной» организацией. Кроме того, Урбен рассказала, что заблокированными активами РФ сложно управлять, и каждый день эту работу выполняют более 100 сотрудников, которым постоянно приходится реагировать на появление новых ограничений и условий. Гендиректор отметила, что это постоянная часть работы депозитария.

«У нас открыто более 100 дел в российских судах. Эти процедуры были инициированы местными инвесторами и российскими институциональными инвесторами, которые требуют свои деньги», — добавила Урбен.

Она указала, что в этих делах интересы Euroclear защищает множество юридических фирм, но уверенности в исходе разбирательств в пользу депозитария у Урбен нет. Тем не менее сотрудники и юристы «продолжают бороться».

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Ранее, 6 мая, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что между странами Евросоюза сложилось единое мнение в вопросе предложения использовать 90% доходов от заблокированных активов Москвы для закрытия военных потребностей Киева.

Немецкий политолог, экономист, доктор экономических наук Айк Хамер 21 марта рассказал «Известиям», что решение стран ЕС использовать замороженные активы Центрального банка (ЦБ) России вызовет глобальную потерю доверия между государствами, и это может привести к «концу западных валют».

Агентство Reuters 13 марта сообщило со ссылкой на анонимного высокопоставленного европейского чиновника, что после завершения специальной военной операции ЦБ РФ, вероятно, подаст в сторону Euroclear столько судебных исков, что Центральному банку Бельгии придется изъять лицензию депозитария. По данным агентства, такое развитие событий вызовет глобальный финансовый кризис.

Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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