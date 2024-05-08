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Страны ЕС планируют согласовать 14-й пакет санкций против РФ

EUobserver: ЕС планирует внести в санкционный список еще 52 компании
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Фото: Global Look Press/DPA
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Страны Европейского союза намерены согласовать 14-й пакет санкций против России до июля 2024 года. Об этом 8 мая сообщило EUobserver.

Санкционный пакет не будет содержать ограничения на передвижение дипломатов из России в Европу, запрета на импорт российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия также не будет.

ЕС планирует внести в список еще 52 компании, которые подозреваются в поставках запрещенной продукции в РФ, отметили в «Газете.ru».

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Накануне агентство Bloomberg сообщило, Европейский союз в рамках 14-го пакета санкций планирует ввести ограничения против 11 судов и танкеров, якобы связанных с Россией и помогающих ей в обходе санкций. Предлагаемые меры в случае одобрения государствами ЕС закроют этим судам доступ в порты и зоны стоянки в Евросоюзе.

До этого на портале рассказали о том, Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций также может запретить использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ. Кроме того, ожидается, что будет введен запрет на импорт российского гелия, а также усилятся экспортные ограничения в отношении марганцевой руды и других редкоземельных компонентов.

22 апреля глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что страны ЕС планируют включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, принятие 14-го пакета санкций является «одним из самых важных шагов».

В начале апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК работает над 14-м пакетом санкций против России. Он допустил, что пакет будет включать обширный перечень ограничительных мер с сильной защитой от их обхода.

Совет ЕС 23 февраля утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В списки попали физические и юридические лица, а также иностранные компании, которые, по мнению ЕС, поддерживают военно-промышленный комплекс РФ. Санкционные списки также расширила Австралия: в них вошли еще 55 физических и 37 юридических лиц.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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