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Парад 9 мая 2024 года: во сколько и где смотреть прямой эфир

Россиянам рассказали, во сколько начнется трансляция Парада 9 мая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В России 9 мая отметят 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием праздника по традиции станет военный парад на Красной площади. Москвичи и гости столицы смогут увидеть шествие колонн и военной техники на экранах из разных точек города. Прямую трансляцию также будут вести федеральные телеканалы. «Известия» рассказывают, где и во сколько посмотреть праздничное шествие.

Парад 9 мая 2024 года — где и во сколько смотреть

Попасть на трибуны 9 мая можно только по пригласительным. Их получают ветераны, их родственники и высокие гости. Остальные смогут наблюдать за парадом онлайн.

Шествие начнется в 10:00 мск и продлится до 12:00. В это же время начнется прямое включение. Онлайн-трансляцию парада можно будет увидеть на Первом канале, телеканалах «Россия 1», РЕН ТВ. Мероприятие в прямом эфире также покажут «Известия».

Парад Победы – 2024 в Москве: во сколько начало, репетиция, смотреть онлайн
Традиционно шествие начнется в 10 утра и продлится до 12 часов дня

Кроме того, видео с Красной площади будут транслировать на цифровых экранах и медиафасадах Москвы. Такие же показы организуют в Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тюмени, Уфе, Сочи, Челябинске и других городах. Всё происходящее в кадре будет сопровождать инфографика.

Еще до начала парада Победы и сразу после него россияне увидят трансляцию «Бессмертного полка». В 2024 году из соображений безопасности акцию проведут онлайн.

Кто участвует в параде Победы 9 мая 2024 года

Участие в параде примут все виды войск Вооруженных сил (ВС) России, представители силовых ведомств, курсанты военных училищ и военная техника. Общее число участников составит 9 тыс. человек и 75 единиц военного вооружения и авиации воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Лаконичный аргумент: что можно будет увидеть на параде 9 Мая
Второй год подряд для участия в торжественной церемонии не привлекают технику, задействованную в зоне СВО

Подготовка к традиционному празднованию стартовала в начале апреля на полигоне Алабино в Подмосковье. Там находится специальная площадка, точно повторяющая размеры Красной площади. Еще в феврале на полигон прибыл подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», служащий основой ядерного щита России. Его можно будет увидеть во время трансляции.

Стартует шествие с пеших расчетов. Затем пойдет механизированная колонна, которую возглавит легендарное орудие времен Великой Отечественной войны (ВОВ) — танк Т-34. Также на параде будет задействована современная техника. Так, в параде 9 мая 2024 года впервые примет участие новейший защищенный санитарный бронеавтомобиль «Линза».

Традиционно колонны выдвинутся от улицы Нижние Мневники на северо-западе столицы и проследуют до Красной площади.

Ранее «Известия» рассказали, как прошла генеральная репетиция парада Победы.

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