Военный на Сахалине получил срок по делу о неисполнении приказа
Военнослужащий на Сахалине получил два года и шесть месяцев колонии общего режима по уголовному делу о неисполнении приказа. Об этом 7 мая сообщили на сайте Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.
Военный 10 января 2024 года отказался от исполнения «специальных обязанностей военной службы в зоне проведения специальной военной операции» в присутствии сослуживцев.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.2.1 ст.332 УК РФ.
Ранее, 5 декабря, на Сахалине суд приговорил военнослужащего к шести годам колонии общего режима за самовольное оставление части. Также военный лишился воинского звания.