Под Челябинском правоохранители вытащили из воды 17-летнюю девушку и мужчину

В Челябинской области сотрудники полиции вытащили из воды тонущую 17-летнюю девушку и мужчину, который предпринял попытку ее спасти. Об этом в среду, 8 мая, сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».

Инцидент произошел в городе Троицке. Местная жительница сообщила в полицию о том, что в воде находится несовершеннолетняя. Сотрудники патрульно-постовой службы оперативно прибыли к месту происшествия и увидели, что в водоеме также находится мужчина, который попытался спасти тонущую.

«Сотрудники полиции вытащили девушку и мужчину на берег. Им была оказана доврачебная помощь. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», — отмечается в публикации МВД.

Правоохранители и неравнодушный 53-летний местный житель за проявленное мужество и самоотверженность в ближайшее время будут представлены к награде, уточнили в ведомстве.

Ранее, 22 апреля, сообщалось, что в Магаданской области с отколовшейся льдины эвакуировали 23 рыбаков. В ведомстве рассказали, что в бухте Гертнера произошел разлом ледового припая. Сообщалось, что один из рыбаков упал в воду, спасатели мэрии Магадана оперативно извлекли его из воды, а позже совместно с сотрудниками МЧС РФ доставили на берег 23 рыбака.