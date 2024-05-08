Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прилетел в Москву

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в среду, 8 мая, прибыл в Москву с визитом. «Известия» публикуют кадры, на которых видно, как лидера азиатской страны встречают в аэропорту Домодедово с цветами.

9 мая Сисулит примет участие в параде Победы на Красной площади, а также проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

6 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в военном параде Победы, который пройдет в Москве, будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а также Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау. Он уточнил, что после парада президент РФ вместе с иностранными лидерами примет участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата, указал Ушаков.

В главном военном параде на Красной площади в Москве примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

Путин назвал День Победы священным праздником для всех граждан России. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с членами Совета законодателей России при Федеральном собрании страны.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.