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МВД объявило в розыск экс-депутата Украины и журналиста Мирошниченко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко. Карточка с его приметами и данными для обнаружения появилась в базе ведомства.

«Игорь Михайлович Мирошниченко, [дата рождения —] 20 февраля 1976 года. Разыскивается по статье УК», — сообщается в карточке разыскиваемого.

О какой именно статье идет речь, не уточняется.

В период с 2012 по 2014 год Мирошниченко был депутатом Украины VII созыва. В 2015–2020 годах являлся депутатом Киевского городского совета от националистической партии «Свобода».

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Ранее, 6 мая, МВД России объявило в розыск по уголовной статье бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака. В июне 2023 года СК России заочно предъявил ему обвинения из-за преступных действий, в результате которых погибли и пострадали десятки мирных жителей, включая детей. Хомчак был главкомом ВСУ с марта 2020 по июль 2021 года.

За последние несколько дней МВД России объявило в розыск по уголовной статье президента Украины Владимира Зеленского, бывшего украинского лидера Петра Порошенко, командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, экс-главу МВД Украины Арсена Авакова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и других чиновников и военных.

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