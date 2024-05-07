В Москве зафиксировали самое холодное 7 мая за последние 25 лет

Вторник, 7 мая, стал самым холодным в Москве за последние 25 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, столбики термометров 7 мая лишь дважды опускались ниже нуля за всю историю опорной столичной метеостанции ВДНХ, уточняет «Москва 24». Происходило это в 1953 году (–1,4 градуса) и в 1999 году (–1 градус).

«Рекорд минимальной температуры за всю вековую историю регулярных наблюдений в Москве принадлежит 1942 году, когда в эту ночь было –2 градуса», — приводит слова Тишковца агентство городских новостей «Москва».

Температура воздуха в Москве составила от –0,2 до +0,7 градуса, сообщает 360.ru. Синоптик подчеркнул, что такая низкая температура в столице бывает не чаще одного раза в 25 лет, пишет сайт kp.ru.

Утром 7 мая в Москве прошел мокрый снег. По прогнозам синоптиков, в ночь на 8 мая столбики термометров опустятся до 0 градусов.