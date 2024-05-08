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Празднование Дня Победы станет центральным событием «Московской весны»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Празднование Дня Победы станет центральным событием фестиваля «Московская весна», который проходит в городе до 12 мая, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Победе в Великой Отечественной войне посвятят больше 80 часов выступлений артистов и музыкантов. Со сцен прозвучат такие песни, как «Синий платочек», «Смуглянка» и «Катюша». Актеры московских театров представят спектакли по известным произведениям, письмам и воспоминаниям ветеранов», — отметила Сергунина.

Различные мероприятия 9 мая пройдут в общей сложности на 27 площадках. Так, на Ореховом бульваре запланирована концертная программа «Великим тем годам», подготовленная воспитанниками Московского детского театра эстрады. А на улице Грекова театральный коллектив «Старая сказка» представит спектакль «Темная ночь», в основу которого легли военные песни и письма с фронта.

В сквере у Гольяновского пруда покажут премьерную постановку «Песни Победы» режиссера Сергея Котюха, а на Тверской площади с лучшими номерами выступят финалисты Международного детского конкурса «Мои герои. Музыка Победы». Здесь же желающие смогут внести имена своих родственников-ветеранов в базу акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходит в онлайн-формате.

«Для юных посетителей на фестивальных площадках организуют около 350 тематических мастер-классов. Например, ребят познакомят с историями настоящих героев, научат клеить макеты самолетов и готовить макароны по-флотски», — добавила заммэра.

В Зеленограде откроется полевая редакция. Дети и подростки выпустят стенгазету о своих ровесниках — пионерах, проявивших мужество в годы Великой Отечественной войны.

На семи площадках фестиваля «Московская весна» юные повара приготовят традиционное блюдо моряков — макароны по-флотски. А еще наставники научат их варить перловку по-бородински.

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