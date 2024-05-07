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Экс-главу ФГБУ «ФЦАО» арестовали в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Бывшего директора ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями. Такие данные следуют из базы данных на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

«Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ). Текущее состояние — удовлетворено, 3 мая 2024 года», — говорится в карточке по делу.

По информации ТАСС, Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО Новикова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду.

По словам собеседников агентства, по этому же делу арестовали еще двух фигурантов — бывшего заместителя и друга Новикова.

«Ущерб от невыполнения этого контракта, по данным следователей, составляет пока около 370 млн рублей. Тяжкие последствия выразились в невыполнении целей и задач, предусмотренных государственным контрактом на создание ПТО УОНВОС», — уточнили в правоохранительных органах.

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Ранее, 12 апреля, арестовали экс-директора проекта «Гостех» Ярослава Демченко по делу о мошенничестве. Тверской районный суд Москвы постановил ходатайство следствия удовлетворить и назначить Демченко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 мая 2024 года. Отмечается, что в суд поступил материал о хищении бюджетных средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Позднее, 3 мая, стало известно, что в Москве арестовали генерального директора ООО «РСВ» Антона Аникина и менеджера ООО «Клевер» Артема Прошко, которые являются фигурантами по уголовному делу Демченко. По предварительной информации, компании взяли на себя в рамках договора обязательства подрядчика при создании платформы «Горизонт», заключив соответствующий договор с Демченко.

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