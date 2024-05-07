Путин определил национальные цели развития России до 2030 года. Главное

Во вторник, 7 мая, президент России Владимир Путин определил национальные цели развития страны до 2030 года с перспективой до 2036 года. Все они изложены в указе, опубликованном на сайте Кремля. «Известия» рассказывают, какие вопросы затрагивает документ и как изменится жизнь россиян в ближайшие шесть лет.

О повышении рождаемости и снижении уровня бедности

Как следует из текста документа, одной из национальных целей развития стало «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи». Она содержит в себе несколько важных пунктов.

К 2030 году глава государства поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в стране до 1,6. Еще через шесть лет этот показатель планируется довести до 1,8. Помимо этого, в указе говорится о повышении общего коэффициента рождаемости до среднероссийских показателей в регионах, где его значение по итогам 2023 года было ниже.

Также к 2030 году Путин поручил увеличить ожидаемую продолжительность жизни граждан до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. Этот пункт включает в себя и увеличение длительности здоровой жизни людей.

Кроме того, за шесть лет планируется увеличить число пожилых граждан и инвалидов, которые получают долговременный уход. Согласно поручению, к 2030 году их число должно возрасти не менее чем до 500 тыс. человек из числа наиболее нуждающихся в подобных услугах. В указе также идет речь о повышении удовлетворенности участников спецоперации в Донбассе условиями поддержки в сфере трудоустройства, переобучения и медицинской реабилитации.

Помимо этого, в указе отмечается, что к 2030 году уровень минимального размера оплаты труда должен увеличиться вдвое по сравнению с суммой, установленной в 2023 году. Таким образом, через шесть лет МРОТ будет составлять не менее 35 тыс. рублей.

Президент также поручил понизить уровень бедности граждан ниже 7% к 2030 году и ниже 5% — к 2036 году. При этом уровень бедности многодетных семей необходимо уменьшить до 12% в 2030 году и до 8% в 2036 году.

О патриотическом воспитании и образовании

Еще одной целью национального развития РФ стала «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности». Глава государства поручил сформировать подходящую для ее реализации среду, основанную на духовно-нравственных и культурно-исторических ценностях.

Помимо этого, к 2030 году планируется увеличить до 75% долю молодежи, вовлеченной в различные программы по патриотическому воспитанию, личностному и профессиональному развитию. Долю молодежи, участвующую в добровольческой и общественной деятельности, также планируется повысить минимум до 45%.

Кроме того, согласно указу, к 2030 году не менее 70% проектов в сфере искусства, кино и народного творчества, получающих финансирование от государственных институтов, должны обеспечивать продвижение и защиту традиционных ценностей. К 2036 году этот показатель планируется повысить до 80%.

Об улучшении качества жизни в городах и обеспечении граждан жильем

В число национальных целей также вошла «Комфортная и безопасная среда для жизни». Он предполагает улучшение качества жилой среды в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году. Также в ближайшие шесть лет планируется обновить жилищный фонд на 20% по сравнению с 2019 годом. Кроме того, президент поручил до 2030 года обеспечить граждан жильем площадью не менее 33 кв. м на человека. К 2036 году эта норма вырастет до 38 кв. м.

Указ затронул и коммунальную инфраструктуру. Так, глава государства поручил улучшить качество поставляемых услуг для 20 млн человек, построить и реконструировать минимум 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году.

Помимо этого, к 2030 году планируется увеличение доли общественного транспорта со сроком эксплуатации не выше нормативного до 85%, повышение авиационной подвижности населения минимум на 50% по сравнению с 2023 годом и обеспечение доли самолетов отечественного производства в парке авиаперевозчиков РФ до 50%.

В ближайшие шесть лет также планируется завершить капитальный ремонт школ и детских садов, которые будут признаны нуждающимися до начала 2025 года. Президент также поручил обеспечить газом не мене 1,6 млн домовладений по программе социальной газификации. К 2036 году их количество должно быть увеличено до 3 млн.

Об экологическом благополучии

Среди национальных целей числится и «Экологическое благополучие». К 2030 году Путин поручил сформировать экономику замкнутого цикла и обеспечить переработку всех твердых коммунальных отходов с захоронением не менее 50% от них и вовлечением не менее 25% от них во вторичное производство.

До 2036 года планируется поэтапно сократить выбросы опасных веществ в городах с высоким уровнем загрязнения воздуха в два раза и утилизировать не менее 50% всех отходов I и II класса опасности. Согласно документу, к этому сроку планируется также снизить вдвое объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водоемы.

О росте ВВП и развитии экономики

Еще одной важной целью национального развития стала «Устойчивая и динамичная экономика». К ней относятся стабильный рост экономики России выше среднемировых показателей и выход государства на четвертое место в мире по объему ВВП, рассчитанного по паритету покупательской способности, к 2030 году. Достичь этого предполагается за счет усиления производительности труда, сохранения макроэкономической стабильности и уменьшения уровня структурной безработицы.

Помимо этого, в указе идет речь о снижении доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17% и увеличении объема инвестиций в основной капитал минимум на 60% по сравнению с 2020 годом в ближайшие шесть лет. Предполагается, что к этому времени Россия также войдет в топ-25 стран по показателю плотности роботизации. Кроме того, президент поручил создать эффективную систему профессиональной подготовки и переподготовки кадров для приоритетных отраслей экономики.

К 2023 году также поручено увеличить долю туристической отрасли в ВВП страны до 5%, обеспечить прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров на две трети по сравнению с 2023 годом, нарастить производство агропродукции на 25% и увеличить ее экспорт в полтора раза по сравнению с 2021 годом.

О технологиях и цифровизации

Еще одной целью национального развития стало «Технологическое лидерство» России. Оно подразумевает поддержание технологической независимости и формирование новых рынков в сфере продовольственной безопасности, беспилотных авиационных систем, биэкономики, экономики данных, искусственного интеллекта, энергетических технологий и т.д.

Кроме того, Путин поручил обеспечить вхождение России в десятку ведущих государств мира по объему научных исследований и разработок до 2030 года. Также планируется увеличить внутренние затраты на эти цели до 2% ВВП, в том числе за счет роста инвестиций от частного бизнеса не менее чем в два раза.

Помимо этого, в документе говорится об увеличении доли потребления в стране российских высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе отечественной линии разработки, в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. К 2030 году также планируется увеличение выручки малых технологических компаний в семь раз по сравнению с показателями 2023 года.

О цифровой трансформации и информационных технологиях

Среди национальных целей в указе также называется «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы». Она предполагает достижение «цифровой зрелости» в этих областях. В частности, это предполагает автоматизацию большинства трансакций с помощью единых цифровых платформ, внедрение технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.

Также в ближайшие шесть лет планируется увеличить долю домохозяйств с доступом к интернету до 97%. К 2036 году этот показатель должен увеличиться до 99%.