США пообещали награду $10 млн за сведения о предполагаемом лидере LockBit

В США объявили о вознаграждении в размере $10 млн за информацию, которая приведет к задержанию россиянина Дмитрия Хорошева, обвиняемого американским минюстом в создании и руководстве хакерской группировкой LockBit. Об этом 7 мая сообщили на сайте ведомства.

31-летний Хорошев был обвинен по 26 пунктам в окружном суде Нью-Джерси. По данным следствия, в сентябре 2019 года он якобы создал группировку хакеров-вымогателей, которая атаковала более 2,5 тыс. жертв в 120 странах, получив не менее $500 млн в качестве выкупа. Мужчина руководил группой до мая 2024 года.

«Госдепартамент объявил о награде в размере до $10 млн за информацию, которая приведет к задержанию Хорошева», — заявили в минюсте.

Ранее, 20 февраля, Федеральное бюро расследований (ФБР) США в сотрудничестве с Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании пресекло деятельность хакерской группировки LockBit. На сайте LockBit появилось заявление, в котором говорилось, что портал находится под контролем британского агентства, ФБР и других правоохранительных органов.

В феврале прошлого года появилась информация, что хакеры из группировки LockBit, взломавшие Королевскую почту Великобритании (Royal Mail) и нарушившие ее работу вирусом-вымогателем, требовали в качестве выкупа $80 млн.