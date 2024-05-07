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Около 760 млн рублей направят на капремонт домов в Псковской области

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В Псковской области в 2024 году на капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) предусмотрено 759,56 млн рублей. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в региональном Фонде капремонта.

Краткосрочный план на текущий год предусматривает ремонт 188 элементов в 143 МКД. По данным на 7 мая, приняты работы по восьми элементам в четырех домах.

Так, подрядчики уже отремонтировали три кровли, две системы холодного водоснабжения и столько же систем водоотведения, одну систему горячего водоснабжения. Кроме того, в Пскове приняты работы по замене трех десятков лифтов в девяти МКД, в Великих Луках — пяти лифтов в двух домах.

Завершаются работы по капремонту 13 элементов в 10 многоквартирных домах. Также начался ремонт еще 21 элементов. Отмечается, что основной объем составляют крыши.

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