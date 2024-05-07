Готовность новой школы в подмосковных Котельниках достигла 55%
В Котельниках (Московская область) строительная готовность новой школы в микрорайоне Парковый достигла 55%. Об этом региональное министерство строительного комплекса сообщает во вторник, 7 мая.
На объекте задействованы более 500 человек и 12 единиц техники. Строители уже завершили кладку стен и приступили к фасадным работам и устройству кровли. Также ведутся отделка внутренних помещений, установка окон, электромонтажные работы.
Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», проект предусматривает обустройство в школе 80 основных и 33 специализированных кабинетов. Также в здании разместятся актовый зал, столовая, четыре спортзала, библиотека, лаборатории и мастерские. На прилегающей территории, где уже начались работы, появятся стадион, открытый для всех желающих, детские игровые и спортивные площадки.
Открыть школу планируется 1 сентября 2024 году. В 2023-м рядом со строящимся объектом также открыли детский сад на 350 воспитанников.