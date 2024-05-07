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Регулятор США начал расследование по вопросу проверок Boeing 787 Dreamliner

Reuters: FAA США начало новое расследование в отношении корпорации Boeing
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Фото: REUTERS/Gavin McIntyre
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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование в отношении корпорации Boeing после информации о возможной фальсификации ее сотрудниками отчетов о проверках самолетов компании 787 Dreamliner. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщило Reuters со ссылкой на заявление FAA.

FAA планирует установить, завершила ли Boeing проверку, подтверждающую, что крепление и заземления в местах соединения крыльев с фюзеляжем на некоторых самолетах 787 Dreamliner выполнены надлежащим образом. Также американское ведомство намерено выяснить, «могли ли сотрудники компании фальсифицировать записи о самолетах».

В управлении также сообщили, что Boeing проводит повторную проверку всех самолетов 787, находящихся в производстве, а также должна разработать план по решению данной проблемы для уже эксплуатируемых воздушных судов.

«Акции Boeing упали на 1,5%, до $177,03, поздно вечером в понедельник», — уточнило Reuters.

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В последние месяцы американская авиастроительная компания Boeing находится в эпицентре скандалов, происшествия с лайнерами корпорации происходят регулярно по всему миру. Так, 8 апреля сообщалось, что у самолета Boeing-737-800 американской авиакомпании Southwest Airlines во время взлета разрушилась обшивка правого двигателя.

8 марта Boeing 777 при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял шину, из-за чего ему пришлось совершить экстренную посадку в Лос-Анджелесе. Кроме того, шина упала на парковку и повредила несколько автомобилей.

Глава дубайской авиакомпании Emirates Тим Кларк 5 февраля раскритиковал американскую компанию Boeing за падение качества самолетов. Он добавил, что у Boeing остался последний шанс для исправления ошибок.

До этого, 5 января, Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Портленда, совершив аварийную посадку из-за разгерметизации, что привело к выбросу заглушки двери. На следующий день Федеральное управление гражданской авиации США сообщило о приостановке эксплуатации некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента. Это решение затронуло 171 самолет.

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