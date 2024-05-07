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Интернет и технологии
Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro

Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro

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Фото: Global Look Press/Christoph Dernbach
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Apple рассказала о новых гаджетах и аксессуарах — новых iPad, стилусе Apple Pencil Pro, а также об обновлении клавиатуры Magic Keyboard, свидетельствует официальная трансляция презентации, которая велась на YouTube-канале компании 7 мая.

В рамках мероприятия были представлены iPad Air в двух вариантах — с диагональю 11 и 13 дюймов и в четырех цветах (синий, фиолетовый, звездный и космический серый). Известно, что чип у новинки остался старый — Apple M2. Цена в США начинается от $599.

Также представили обновленный iPad Pro в двух вариантах — 11 и 13 дюймов. Девайсы будут с OLED-экранами и с корпусами толщиной чуть более 5 мм — самыми тонкими за всё время. Объем памяти: от 256 ГБ до 2 ТБ. Чип в устройствах — новейший M4 с нейронным движком на 38 трлн операций в секунду. Цена стартует от $999 и $1299 в зависимости от диагонали.

Кроме того, компания презентовала Apple Pencil Pro — стилус с обратно тактильной связью. Он также может магнититься к боковой стороне устройств. Цена — $129.

Беспроводная клавиатура для iPad Magic Keyboard тоже получила обновление. Теперь а ней есть встроенная панель сверху для управления яркостью экрана. Аксессуару также изменили толщину. Цена — от $299 до $349.

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