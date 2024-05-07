В Петербурге отреставрируют фасад Дома просветительских учреждений
В Санкт-Петербурге к середине осени планируют отреставрировать фасад Дома просветительских учреждений, расположенный на Обводном канале. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).
«ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ на объекте культурного наследия «Дом просветительных учреждений в память 19 февраля 1861г.». Работы будут проведены до 15 октября 2024 года», — говорится в сообщении.
Как уточняет телеканал «78», здание возвели в 1911–1912 годах. В разное время в нем располагались музей, театр, учебные помещения, спортзалы, столовая, душевые, гостиница. В советские годы в здании размещался Дом культуры имени А.Д. Цюрупы.
2 мая сообщалось, что в Петербурге планируют отреставрировать фасад бывшего доходного дома барона фон Бессера, в котором расположен торговый комплекс «Владимирский пассаж». 30 апреля стало известно, что Фонд капремонта Санкт-Петербурга приступил к реставрации 40 фасадов и 30 кровель домов на Невском проспекте.