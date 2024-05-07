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Суд оставил без изменений приговор сбившему девочку в Териберке автомобилисту

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Мурманский областной суд оставил без изменений приговор, вынесенный автомобилисту за пьяный наезд на 15-летнюю девочку и оставление ее в опасности. Об этом 7 мая сообщает ИА «Би-порт».

«2 мая 2024 года апелляционная инстанция Мурманского областного суда, проверив собранные по делу доказательства и доводы апелляционных жалоб, не нашла оснований для смягчения назначенного наказания. Приговор оставлен без изменения», — говорится в сообщении.

Наезд произошел 14 сентября 2023 года на улице Комсомольской в Териберке. Водитель Great Wall выехал на обочину, сбил двигавшуюся навстречу 15-летнюю девочку, а затем скрылся с места ДТП. Девушку в бессознательном состоянии обнаружили проезжавшие мимо туристы. Они обратили внимание на собаку, которая не бросила хозяйку и ждала на обочине. Возле пострадавшей были обнаружены фрагменты бампера и фары.

Вскоре водитель авто был установлен. Им оказался 49-летний мужчина, медосвидетельствование показало, что он был пьян.

18 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела и о том, что пострадавшая находится в коме. В конце ноября расследование было завершено, а материалы переданы в суд. Тогда сообщалось, что девочка проходит амбулаторное лечение и может передвигаться с посторонней помощью.

В феврале сообщалось, что суд признал автомобилиста виновным по п. «а, б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения») и ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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