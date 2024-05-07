В Туле активизировали прочистку ливневок и откачку вод
Работы по ликвидации подтоплений и прочистке ливневых канализаций активизировали в Туле в связи с ухудшением погоды. В городе сформированы дополнительные бригады и организовано постоянное взаимодействие с диспетчерами по поручению главы администрации Ильи Беспалова.
По информации ТСН24, работы по прочистке ливневок от грязи и мусора проводят на улицах Демонстрации, Мосина и Советской. Это необходимо для обеспечения беспрепятственного пропуска поверхностных вод через систему канализации.
Откачку вод с проезжей части автодорог и тротуаров выполняют с помощью комбинированной каналопромывочной машины и мотопомп. Ливневая канализация в областном центре находится в работоспособном состоянии. Мероприятия по ее обслуживанию проводятся в плановом порядке.