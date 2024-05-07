Глава МО Израиля назвал цели операции ЦАХАЛ в Рафахе

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе на юге сектора Газа будет идти до полного уничтожения движения ХАМАС или освобождения всех заложников. Об этом 7 мая заявил глава минобороны еврейского государства Йоав Галант.

«Вчера я приказал ЦАХАЛУ войти в район Рафаха, захватить контрольно-пропускной пункт и выполнять свои задачи. Эта операция будет продолжаться до тех пор, пока мы не ликвидируем ХАМАС в районе Рафаха и во всем секторе Газа или пока не вернется первый заложник», ― сказал он на встрече с военнослужащими, его слова приводит газета The Times of Israel.

Галант также отметил, что Израиль готов к компромиссам и переговорам. Он подчеркнул, что если этот вариант не будет доступен, то ЦАХАЛ углубит операцию по всему сектору Газа, в том числе на юге, в центре и на севере. ХАМАС понимает только силу, добавил он.

Накануне ЦАХАЛ начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха. Население призвали временно эвакуироваться из восточных кварталов в расширенную гуманитарную зону.

Однако в этот же день телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС приняло предложение о прекращении огня в секторе Газа. Оно предусматривает три этапа урегулирования. Каждый должен продлиться 42 дня.

Позднее The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что власти Израиля приняли решение продолжить операцию в Рафахе на юге сектора Газа, чтобы оказать давление на палестинское движение ХАМАС в вопросе освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.