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Сотрудники МЧС пострадали от удара беспилотника ВСУ в Горловке ДНР

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Фото: t.me/mchs_official
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Пожарные получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), им оказывают медпомощь. Об этом 7 мая сообщило МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что спасатели занимались ликвидацией возгорания сухой травы.

«При возвращении в пожарную часть подразделение атаковал беспилотник. Специалисты МЧС России — в больнице, им оказывается медицинская помощь», — написано в сообщении.

Кроме того, в результате воздушной атаки повреждена пожарная автоцистерна.

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Ранее в этот день пресс-служба управления ФСБ по республике сообщила, что в ДНР перехвачено 494 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) за прошедшую неделю. Кроме того, два ударных FPV-дрона, которые несли на себе самодельные взрывные устройства, были уничтожены в Кировском районе Донецка и в селе Весёлое Ясиноватского района.

Накануне Минобороны РФ сообщало о шести дронах, уничтоженных в разное время над Белгородской областью. При этом, по словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, при атаке БПЛА окраины города Шебекино пострадала местная жительница, у нее осколочные ранения нижней конечности.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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