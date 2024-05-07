Песков заявил, что в РФ не хотят вмешательства в избирательные процессы извне

Россия не хочет, чтобы другие страны вмешивались в ее избирательные процессы. Об этом 7 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью корреспонденту британского телеканала Sky News Айвору Беннету.

«Мы не хотим, чтобы какая-либо страна вмешивалась в наш выбор, в наши предпочтения», — заявил Песков.

Песков также отметил демократичность России.

«Мы выбираем свой парламент. Мы голосуем за нашего президента. Мы голосуем за президента или не хотим голосовать за него», — заключил официальный представитель Кремля. Он также указал, что внутри России есть и оппозиция.

Песков также отметил, что СМИ на Западе и в РФ существуют в одинаковых условиях.

Ранее в этот день в ходе инаугурации Путин принес присягу и вступил в должность президента РФ на новый срок. В залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тыс. гостей. В своей инаугурационной речи президент пообещал гражданам страны оправдать оказанное доверие и указал на важность единства россиян.

Также 7 мая немецкое издание Spiegel сообщило о расколе между странами Евросоюза из-за вопроса о присутствии на инаугурации российского президента: некоторые государства хотят направить своих представителей на церемонию, а другие выступают категорически против этого. Так, представители Франции, Венгрии и Словакии посетят инаугурацию, а Германия посчитала это нецелесообразным.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.

В марте глава ВЦИОМа Валерий Федоров заявил, что 83% опрошенных россиян не сомневаются в том, что выборы прошли законно и честно. Так, 65% указали, что не видят оснований сомневаться в результатах голосования, а около 18% выразили уверенность, что даже если какие-то нарушения и были, то они не повлияли на итог голосования.