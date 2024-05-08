Свыше 46 млн рублей направят на благотворительность по итогам розыгрыша «Русского лото»

По результатам розыгрыша второго благотворительного пасхального тиража лотереи «Русское лото» на благотворительность будет направлено 46,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

Собранные средства передадут на помощь подопечным православной службы «Милосердие», которая помогает детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями, одиноким старикам, малообеспеченным семьям и другим нуждающимся.

По словам операционного директора по маркетингу «Столото» Варвары Басанович, переданные «Милосердию» средства «позволят воплотить в жизнь многие социально значимые проекты и оказать различные виды помощи нуждающимся». «Мы гордимся, что благотворительная инициатива «Русского лото» в очередной раз получила отклик и вдохновила людей на доброе дело», — добавила она.

Телерадиоведущая, лицо пасхального тиража «Русского лото» Тутта Ларсен считает, что «общими усилиями мы делаем наш мир лучше и добрее», а значит, главная цель проведения благотворительного розыгрыша достигнута.

Всего на пасхальный тираж, трансляция которого состоялась 5 мая, был продан 4 641 091 билет. На благотворительность было решено направить 10 рублей с каждого проданного билета.

В 2023 году по итогам пасхального 1489-го тиража «Русского лото» православной службе помощи «Милосердие» было передано 58,6 млн рублей. Средства направили на реализацию порядка 80 благотворительных проектов.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.