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Свыше 46 млн рублей направят на благотворительность по итогам розыгрыша «Русского лото»

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Фото: Пресс-служба "Столото"
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По результатам розыгрыша второго благотворительного пасхального тиража лотереи «Русское лото» на благотворительность будет направлено 46,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

Собранные средства передадут на помощь подопечным православной службы «Милосердие», которая помогает детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями, одиноким старикам, малообеспеченным семьям и другим нуждающимся.

По словам операционного директора по маркетингу «Столото» Варвары Басанович, переданные «Милосердию» средства «позволят воплотить в жизнь многие социально значимые проекты и оказать различные виды помощи нуждающимся». «Мы гордимся, что благотворительная инициатива «Русского лото» в очередной раз получила отклик и вдохновила людей на доброе дело», — добавила она.

Телерадиоведущая, лицо пасхального тиража «Русского лото» Тутта Ларсен считает, что «общими усилиями мы делаем наш мир лучше и добрее», а значит, главная цель проведения благотворительного розыгрыша достигнута.

Всего на пасхальный тираж, трансляция которого состоялась 5 мая, был продан 4 641 091 билет. На благотворительность было решено направить 10 рублей с каждого проданного билета.

В 2023 году по итогам пасхального 1489-го тиража «Русского лото» православной службе помощи «Милосердие» было передано 58,6 млн рублей. Средства направили на реализацию порядка 80 благотворительных проектов.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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