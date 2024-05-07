Лукашенко назвал русофобию трендом у европейских элит
У правящих европейских элит сейчас в тренде русофобия. Об этом 7 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы во Дворце Республики.
«Тотальная русофобия стала популярным политическим трендом у правящих европейских элит и их заокеанских хозяев. Они спешно создают пугающий образ внешнего восточного врага, который якобы готов танками пойти на Берлин», ― сказал он, его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».
Он подчеркнул, что лидеры западных государств под ширмой мифов о демократии занимаются навязыванием культуры отмены, фильтрацией народов через давление и шантаж, а также ведут прокси-войны.
Ранее, 5 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы заполучить лидерство в Европе, «дышит пещерной русофобией». По словам министра, приоритетность темы русофобии опирается на искусственно раздутые информационные войны.
До этого, 2 мая, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что собранный американской администрацией пакет рестрикций является продолжением многочисленных русофобских действий США. Он подчеркнул, что в числе этих действий ― многомиллиардный пакет помощи Киеву, поставки опасных дальнобойных боеприпасов и обещания неких эфемерных гарантий безопасности.
27 марта российская делегация на проходящей в Женеве 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) заявила, что российские граждане и соотечественники страдают от нарушения прав человека западными странами. Особо был отмечен высокий уровень русофобии в Польше, Латвии, Литве и Эстонии.