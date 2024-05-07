Выплата по ОСАГО для мототранспорта превысила возмещение для авто
Величина возмещения по полисам ОСАГО для мототранспорта превысила размер выплаты по страховкам для легковых автомобилей. Об этом 7 мая сообщается в отчете Банка России.
Так, по итогам 2023 года средний размер возмещения составил 93,6 тыс. рублей. Это на 6% больше, чем по страховкам владельцев обычных легковых автомобилей. В ЦБ подсчитали, что величина компенсации ущерба, который был нанесен имуществу потерпевших, по полисам мотоциклистов на 1% превысила показатель по страховкам легковушек.
В то же время выплаты, связанные с причинением вреда жизни и здоровью, оказались выше на 29% (258,8 тыс. рублей). Это объясняется более серьезными последствиями для пострадавших по вине мотоциклистов (прежде всего пассажиров самих мотоциклов, а также пешеходов). Такие выплаты по полисам мотоциклистов назначались в 2,4 раза чаще, чем по страховкам обычных автовладельцев.
В прошлом году полис ОСАГО на мототранспорт в среднем стоил 2,2 тыс. рублей, это в 3,3 раза дешевле полиса обычной «автогражданки». Всего за 2023 год оформлено 357 тыс. таких полисов, что в 6,4 раза меньше числа официально зарегистрированных мотоциклов (по данным Госавтоинспекции, их насчитывается примерно 2,3 млн ед.). Больше всего договоров заключили мотоциклисты Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга (на них приходится 33,8% полисов на мототранспорт).
Ранее в этот день стало известно, что предзаказ на мотоциклы Aurus Merlon уже открыт, они поступят в продажу в 2025 году. Электрические Merlon были представлены на инаугурации президента РФ Владимира Путина, они использовались в кортеже главы государства.