В Ростовской области мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Ростовской области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции из травматического оружия и был задержан, возбуждено уголовное дело. Об этом 7 мая сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел 4 мая в одном из многоквартирных домов в поселке Темерницкий Аксайского района. По данным следствия, полицейские прибыли на вызов из-за нарушения общественного порядка и обнаружили 47-летнего мужчину в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что тот несколько раз выстрелил в правоохранителей, а затем зашел в квартиру и произвел еще один выстрел себе в живот. Сотрудники полиции не пострадали, а самого мужчину доставили в медучреждение.

Позже он был задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»). Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Ранее, 5 мая, мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия в ходе конфликта в калужской деревне Мстихино, одного человека госпитализировали с ранениями. По словам очевидцев, конфликт начался внезапно, местным жителям удалось отобрать оружие у нападавшего.