Лавров сообщил о планах РФ открыть в 2024 году посольство в Сьерра-Леоне
Россия планирует в 2024 году открыть в столице Сьерра-Леоне Фритауне посольство. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сьерра-Леоне Тимоти Каббой.
«Планируется открыть новые дипломатические представительства на Африканском континенте, в том числе во Фритауне. Во Фритауне мы рассчитываем сделать это в текущем году, до конца текущего года. Все необходимые решения приняты», — сказал он.
Глава МИД Сьерра-Леоне в начале переговоров с Лавровым на русском языке передал соболезнования от президента страны Джулиуса Маады Био касательно террористического акта в «Крокус Сити Холле».
Еще в августе 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия планирует обеспечить максимальную представленность в Африке. По ее словам, президент России Владимир Путин в условиях увеличения внимания страны к Африке поставил «задачу по наращиванию дипломатического присутствия на континенте», что подразумевает под собой открытие новых посольств и загранучреждений в Африке, а также увеличение числа сотрудников в уже имеющихся диппредставительствах.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. По последним данным, в результате атаки погибли 145 человек. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).