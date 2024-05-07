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Суд в Москве арестовал журналистку Кеворкову на два месяца

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Фото: t.me/moscowcourts
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Суд в Москве 7 мая арестовал журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма на два месяца из-за постов в Telegram.

Ей было отказано в домашнем аресте. Таким образом, она пробудет в СИЗО до 6 июля.

Надежда Кеворкова ― журналистка и писательница, специализирующаяся на странах Ближнего Востока. В частности, одна из центральных тем автора ― палестино-израильский конфликт, который Кеворкова активно освещает на протяжении более чем 20 лет.

Накануне СК РФ предъявил журналистке обвинение из-за публикаций в Сети о «Движении «Талибан» (организация находится под санкциями ООН). Уточняется, что эпизодов, по которым правоохранители выдвинули обвинения, было два. Первый из них связан с публикацией в 2018 году, а второй — в 2021-м. Также в ее квартире прошел обыск.

По данным источника «Известий», она также близко контактировала с представителями международных террористических организаций (МТО). Например, с Исраилом Ахмеднабиевым — координатором и основателем радикальных исламских фондов, известным как Абу Умар Саситлинский.

Кроме того, сообщалось, что члены МТО «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) также приглашали в 2021 году Кеворкову в сирийский Идлиб для освещения их деятельности.

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