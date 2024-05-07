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Bloomberg раскрыло подробности о разработке ЕС новых антироссийских санкций

Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против газовых и нефтяных танкеров России
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Европейский союз в рамках 14-го пакета санкций планирует ввести ограничения против 11 судов и танкеров, якобы связанных с Россией и помогающих ей в обходе санкций, сообщает 7 мая Bloomberg со ссылкой на проект соответствующего документа ЕС.

«В число ставших мишенью судов входят четыре топливных танкера, два танкера для сырой нефти, два газохранилища для будущего проекта ПАО «НОВАТЭК» по перевалке сжиженного природного газа на полуострове Камчатка и грузовое судно», — говорится в сообщении.

Предлагаемые меры в случае одобрения государствами ЕС закроют этим судам доступ в порты и зоны стоянки в Евросоюзе, а также запретят им привлекать европейские компании к материально-техническому обеспечению кораблей.

Среди прочего Bloomberg напомнило, что санкции ЕС должны быть единогласно одобрены 27 государствами — членами объединения, поэтому окончательный пакет рестрикций может претерпеть изменения.

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Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций также может запретить использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ. Кроме того, ожидается, что будет введен запрет на импорт российского гелия, а также усилятся экспортные ограничения в отношении марганцевой руды и других редкоземельных компонентов.

22 апреля глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что страны ЕС планируют включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, принятие 14-го пакета санкций является «одним из самых важных шагов».

В начале апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК работает над 14-м пакетом санкций против России. Он допустил, что пакет будет включать обширный перечень ограничительных мер с сильной защитой от их обхода.

Совет ЕС 23 февраля утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В списки попали физические и юридические лица, а также иностранные компании, которые, по мнению ЕС, поддерживают военно-промышленный комплекс РФ. Санкционные списки также расширила Австралия: в них вошли еще 55 физических и 37 юридических лиц.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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