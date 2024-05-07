Политолог допустил появление новых «майских указов» Путина после инаугурации

Инаугурация президента России Владимира Путина дает начало процессу трансформации российской политической элиты и управленческого аппарата под новые цели и задачи. Об этом 7 мая «Известиям» заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Инаугурация открывает отсчет срока новой президентской каденции Владимира Путина. С этого момента начинается процесс трансформации российской политической элиты и управленческого аппарата под новые цели и задачи. В своем послании Федеральному собранию Путин обозначил крупномасштабные и амбициозные социальные и экономические проекты развития страны. В дополнении к ним после инаугурации уже по традиции следует ожидать так называемых майских указов с дорожными картами для новых национальных проектов. Политическая машина настраивается на будущее», — сказал он.

Церемония вступления Путина в должность состоялась 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца в присутствии около 2,6 тыс. гостей. Во время своего выступления президент пообещал продолжить работу по формированию многополярного миропорядка. Он отметил, что в стремительно меняющемся мире необходимо быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с «Известиями» отметил, что Путин в инаугурационной речи четко и лаконично обрисовал события, происходящие в мире. Действия, начатые Россией в 2022 году, направлены на то, чтобы в мире восстановился порядок, не навязываемый одной стороной, добавил он.

Американский новостной канал CNBC, в свою очередь, обратил внимание, что Путин в речи заявил о намерении не прекращать диалог с Западом и о готовности к укреплению отношений с другими странами.