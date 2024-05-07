Реклама
Прямой эфир
Политика
Александр Нуризаде стал новым послом России в Хорватии
Мир
Полиция назвала одной из причин пожара на заводе Diehl поджог по неосторожности
Мир
В ООН обвинили Израиль в нарушении международных норм по эвакуации в секторе Газа
Мир
Экс-нападающего ЦСКА Жо арестовали в Бразилии за неуплату алиментов
Общество
В Херсонской области задержали завербованного Киевом сотрудника МЧС РФ
Мир
Мирзиёев примет участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в Москве
Мир
В Финляндии допустили открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах
Общество
Суд в Москве арестовал журналистку Кеворкову на два месяца
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии развитие отношений РФ и КСА
Общество
Число рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Сочи вырастет почти на четверть летом
Мир
Захарова предрекла, что беженцы и оружие с Украины сыграют с ЕС «кровавую шутку»
Мир
СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
Политика
Путин поручил вывести РФ на четвертое место в мире по объему ВВП
Мир
Президент Абхазии отправил в отставку главу МИД страны
Мир
Фракция АдГ в Гамбурге исключила депутата Петерсен после поездки в РФ
Общество
МЧС предупредило о похолодании в Подмосковье до -3 ночью и утром 8 мая
Интернет и технологии
Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro
Сюжет:

В США заявили о страхе европейских лидеров из-за расширения конфликта на Украине

W&S: европейские лидеры в ужасе из-за угрозы расширения конфликта на Украине
0
Фото: AP Photo/Alex Babenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры европейских стран обеспокоены тем, что конфликт на Украине выйдет за пределы государства. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapon and Strategy.

«Французское правительство не хочет вызывать силовой ответ России или спровоцировать еще более масштабный конфликт, несмотря на риторику и подготовку к операции на Украине. Другие европейские лидеры — Германия, Италия, даже Великобритания — в ужасе от опасности того, что военные действия на Украине могут перерасти в большую <военную кампанию> в Европе», — написал он.

Брайен объяснил, что такая обстановка складывается из-за слов президента Эммануэля Макрона о возможном вводе войск на Украину. Специалист уточнил, что поставки большого количества вооружения и боеприпасов увеличивают риск перерастания конфликта в нечто более опасное для Европы, а также за ее пределами.

«Безрассудные комментарии Макрона, а возможно, и его действия повышают этот риск», — сказал бывший сотрудник Пентагона.

Смахнуть пыл: Блинкен пытается умерить воинственность Макрона
Что, кроме Украины, обсудили госсекретарь США и французские политики

Ранее, 2 мая, Макрон в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что не понимает цель заявлений президента Франции о возможности отправки войск западных стран на Украину, которые лишь повышают напряженность.

До этого, 27 апреля, посол РФ во Франции Алексей Мешков сообщил «Известиям», что французские военные из регулярных войск уже участвуют в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что из этих 370 наемников половина уже ликвидирована.

Первый раз заявление о том, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, Макрон сделал 26 февраля. Позднее, 14 марта, Макрон снова заявил о приверженности позиции об отсутствии «красных линий» в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки туда французских войск.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая якобы о возможной скорой войне с РФ. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что страна не собирается воевать с НАТО.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024