Лидеры европейских стран обеспокоены тем, что конфликт на Украине выйдет за пределы государства. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapon and Strategy.

«Французское правительство не хочет вызывать силовой ответ России или спровоцировать еще более масштабный конфликт, несмотря на риторику и подготовку к операции на Украине. Другие европейские лидеры — Германия, Италия, даже Великобритания — в ужасе от опасности того, что военные действия на Украине могут перерасти в большую <военную кампанию> в Европе», — написал он.

Брайен объяснил, что такая обстановка складывается из-за слов президента Эммануэля Макрона о возможном вводе войск на Украину. Специалист уточнил, что поставки большого количества вооружения и боеприпасов увеличивают риск перерастания конфликта в нечто более опасное для Европы, а также за ее пределами.

«Безрассудные комментарии Макрона, а возможно, и его действия повышают этот риск», — сказал бывший сотрудник Пентагона.

Ранее, 2 мая, Макрон в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что не понимает цель заявлений президента Франции о возможности отправки войск западных стран на Украину, которые лишь повышают напряженность.

До этого, 27 апреля, посол РФ во Франции Алексей Мешков сообщил «Известиям», что французские военные из регулярных войск уже участвуют в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что из этих 370 наемников половина уже ликвидирована.

Первый раз заявление о том, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, Макрон сделал 26 февраля. Позднее, 14 марта, Макрон снова заявил о приверженности позиции об отсутствии «красных линий» в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки туда французских войск.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая якобы о возможной скорой войне с РФ. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что страна не собирается воевать с НАТО.