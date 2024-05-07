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СМИ сообщили об избиении иностранным наемником местного жителя в Одессе

«Страна.ua»: иностранный наемник избил и пытался выстрелить в жителя Одессы
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Фото: соцсети
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В Одессе иностранный наемник избил местного жителя и попытался выстрелить в него из огнестрельного оружия, 5 мая сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Паблики пишут, что на видео драка в Одессе с участием иностранного военного», — говорится в сообщении Telegram-канала издания, которое сопровождается видеозаписью с места происшествия.

На опубликованном видео мужчина в военной форме избивает лежащего на земле человека, слышна английская речь.

По сообщению издания, военный в какой-то момент достал огнестрельное оружие с целью выстрелить, но у него выпал магазин.

Информации о состоянии пострадавшего не приводится.

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Ранее, 25 апреля, стало известно, что более 3,1 тыс. наемников принимают участие в конфликте на Украине на стороне Киева. Большая часть наемников прибыла из США (816 человек), Канады (719), Великобритании (694) и Грузии (712). Их местонахождение устанавливают с целью привлечения к уголовной ответственности.

14 марта Минобороны РФ сообщило, что всего с 24 февраля 2022 года на Украину прибыло около 13,4 тыс. иностранных наемников, из них уничтожены почти 6 тыс. человек.

До этого, 7 марта, главное управление разведки минобороны Украины заявило, что в рядах международного легиона ГУР служат наемники из более чем 50 стран. Тогда же СК РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников из числа воюющих в рядах ВСУ.

Сергей Лавров в феврале заявил о необходимости бороться с наемничеством на Украине. Он отметил, что в стране осталось менее половины иностранных наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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