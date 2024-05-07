Женщина пострадала при пожаре в многоквартирном доме в Петербурге
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в результате пожара в многоквартирном доме пострадала женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по городу.
Пожар произошел утром во вторник, 7 мая, в доме № 1к4 по Среднеохтинскому проспекту. Информация поступила в ведомство в 10:17.
«В двухкомнатной квартире, на кухне площадью 6 кв. м происходило горение обстановки на площади 0,5 кв. м», — говорится в сообщении МЧС.
Как уточняет телеканал «78», пожар потушили еще до приезда спасателей. В результате возгорания пострадала женщина, ее госпитализировали.
Причины пожара и его обстоятельства устанавливаются.
В ночь на 26 апреля пожар произошел в трехэтажном доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В результате погиб мужчина.