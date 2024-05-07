Мотоциклист и пешеход пострадали в ДТП в Липецкой области
В Грязинском районе Липецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мотоциклист и пешеход. Об этом сообщает региональное УМВД России.
Инцидент произошел около полуночи 6 мая на улице Советской в селе Большой Самовец. По данным УМВД, 43-летний водитель мотоцикла допустил наезд на 18-летнего молодого человека.
В результате оба участника ДТП получили различные травмы, пишет GOROD48. Мотоциклиста и пешехода доставили в больницу, информация об их состоянии не приводится.
5 мая сообщалось, что в Хабаровском крае 28-летняя водитель Toyota Camry столкнулась с попутным мотоциклом «Урал». В результате погиб подросток, еще один несовершеннолетний пострадал.