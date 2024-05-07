Пожар в СНТ «Алюминщик» в Иркутской области полностью потушили

В Иркутской области в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Алюминщик» полностью потушили сильный пожар, начавшийся там накануне. Об этом во вторник, 7 мая, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В Иркутской области огнеборцы МЧС России ликвидировали последствия пожара в садовом товариществе «Алюминщик». На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории», — говорится в публикации ведомства.

По предварительной версии МЧС, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

6 мая в Братском районе региона загорелось почти 80 дачных домов и хозяйственных построек, в результате был введен режим ЧС. При пожаре в Вихоревке пострадала женщина. На этом фоне там развернули пункт временного размещения.

Мэр Братского района Александр Дубровин рассказал, что в Вихоревке огонь уничтожил около 25 дачных домов, а СНТ «Локомотив» практически полностью выгорело. Там позднее было обнаружено тело мужчины. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Также 6 мая сообщалось, что на территории СНТ «Алюминщик» горят 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек. В садоводствах «Локомотив», «Убские дачи», «Калинка» и «Черная смородина» от огня пострадали 108 строений, а в СНТ Тимирязевец», «Таежный», «Целинные земли» в районе 35 км трассы Тулун – Братск огнем повреждено 50 строений.