Реклама
Прямой эфир
Политика
Александр Нуризаде стал новым послом России в Хорватии
Мир
Полиция назвала одной из причин пожара на заводе Diehl поджог по неосторожности
Мир
В ООН обвинили Израиль в нарушении международных норм по эвакуации в секторе Газа
Мир
Экс-нападающего ЦСКА Жо арестовали в Бразилии за неуплату алиментов
Общество
В Херсонской области задержали завербованного Киевом сотрудника МЧС РФ
Мир
Мирзиёев примет участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в Москве
Мир
В Финляндии допустили открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах
Общество
Суд в Москве арестовал журналистку Кеворкову на два месяца
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии развитие отношений РФ и КСА
Общество
Число рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Сочи вырастет почти на четверть летом
Мир
Захарова предрекла, что беженцы и оружие с Украины сыграют с ЕС «кровавую шутку»
Мир
СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
Политика
Путин поручил вывести РФ на четвертое место в мире по объему ВВП
Мир
Президент Абхазии отправил в отставку главу МИД страны
Мир
Фракция АдГ в Гамбурге исключила депутата Петерсен после поездки в РФ
Общество
МЧС предупредило о похолодании в Подмосковье до -3 ночью и утром 8 мая
Интернет и технологии
Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro
Сюжет:

В Госдуме оценили положение ВСУ на фронте

Депутат Госдумы Красов: фронт ВСУ трещит по швам
0
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) трещит по швам. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил во вторник, 7 мая, оценивая ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Если Днепр на Запорожском направлении еще как-то сдерживает наши войска — это, по сути, барьерный рубеж, то в другой части Запорожья, ДНР и ЛНР (Донецкая и Луганская народные республики. — Ред.) этот фронт трещит по швам. Враг сдает нашим войскам один за другим населенные пункты, неся при этом очень серьезные потери и в личном составе, и в военной технике», — сообщил Красов в разговоре с Lenta.Ru.

Депутат считает, что помощь Запада не меняет положения ВСУ на фронте.

«Наемники не помогают, а техника, распиаренная коллективным Западом, горит очень хорошо на полях, а та, которая не горит, демонстрируется гражданам Российской Федерации и гостям нашей страны на Поклонной горе», — заключил он.

Упадок сил: ВСУ оставляют один населенный пункт за другим
В ближайшей перспективе ВС РФ могут взять Часов Яр, признал замначальника ГУР Украины

Накануне Вооруженные силы (ВС) РФ освободили села Котляровка в Харьковской области и Соловьево в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает RT.

Кроме того, противнику нанесено поражение в районах населенных пунктов Купянск в Харьковской области, Стельмаховка в Луганской Народной Республике и в Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское, Прогресс и Новосадовое в ДНР.

Днем ранее российские военные взяли под контроль село Очеретино в Донецкой Народной Республике, сообщается на сайте kp.ru. После этого итальянская газета IL Fatto Quotidiano указала на то, что освобождение Очеретино может вызвать эффект домино — украинская оборона может обрушиться вплоть до Днепра. «Известия» опубликовали кадры работы ВС РФ в населенном пункте 6 мая.

Помимо этого, армия России взяла Бердычи, Семеновку и Новобахмутовку в ДНР. В апреле были освобождены Первомайское и Водяное. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, всего за четыре месяца российские войска взяли под контроль 547 кв. км территории новых регионов РФ.

Помимо этого, 3 мая, политолог Иван Мезюхо в беседе с «Известиями» заявил, что украинские военные видят, что инициатива на фронте за Россией. Среди прочего украинский главнокомандующий Александр Сырский в последние дни несколько раз указывал на сложную ситуацию на фронте для армии страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024