Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) трещит по швам. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил во вторник, 7 мая, оценивая ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Если Днепр на Запорожском направлении еще как-то сдерживает наши войска — это, по сути, барьерный рубеж, то в другой части Запорожья, ДНР и ЛНР (Донецкая и Луганская народные республики. — Ред.) этот фронт трещит по швам. Враг сдает нашим войскам один за другим населенные пункты, неся при этом очень серьезные потери и в личном составе, и в военной технике», — сообщил Красов в разговоре с Lenta.Ru.

Депутат считает, что помощь Запада не меняет положения ВСУ на фронте.

«Наемники не помогают, а техника, распиаренная коллективным Западом, горит очень хорошо на полях, а та, которая не горит, демонстрируется гражданам Российской Федерации и гостям нашей страны на Поклонной горе», — заключил он.

Накануне Вооруженные силы (ВС) РФ освободили села Котляровка в Харьковской области и Соловьево в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает RT.

Кроме того, противнику нанесено поражение в районах населенных пунктов Купянск в Харьковской области, Стельмаховка в Луганской Народной Республике и в Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское, Прогресс и Новосадовое в ДНР.

Днем ранее российские военные взяли под контроль село Очеретино в Донецкой Народной Республике, сообщается на сайте kp.ru. После этого итальянская газета IL Fatto Quotidiano указала на то, что освобождение Очеретино может вызвать эффект домино — украинская оборона может обрушиться вплоть до Днепра. «Известия» опубликовали кадры работы ВС РФ в населенном пункте 6 мая.

Помимо этого, армия России взяла Бердычи, Семеновку и Новобахмутовку в ДНР. В апреле были освобождены Первомайское и Водяное. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, всего за четыре месяца российские войска взяли под контроль 547 кв. км территории новых регионов РФ.

Помимо этого, 3 мая, политолог Иван Мезюхо в беседе с «Известиями» заявил, что украинские военные видят, что инициатива на фронте за Россией. Среди прочего украинский главнокомандующий Александр Сырский в последние дни несколько раз указывал на сложную ситуацию на фронте для армии страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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