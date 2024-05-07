Построенную на пожертвования гигантскую ракету установили в Краснодаре
В Краснодаре на Гагаринском бульваре 8 мая пройдет церемония открытия нового арт-объекта в виде ракеты. Средства на него собрали жители Краснодарского края и других регионов России.
Скульптура будет интерактивной. Это значит, что горожане смогут, заходя внутрь ракеты, самостоятельно включать световое и звуковое оборудование. Высота арт-объекта — 6,5 м, а размах крыльев — более 4 м, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Внутри ракеты есть восемь кнопок. Чтобы ее запустить, необходимо участие нескольких человек. Дело в том, что включение светового и лазерного шоу возможно, только если одновременно нажаты все восемь кнопок.
Авторы идеи, жители Краснодара, презентовали конструкцию в интернете, нашли единомышленников, собрали средства для создания композиции. Одно из предназначений этого арт-объекта — показать краснодарцам важность совместной работы и объединения для реализации замыслов.
В начале мая сообщалось, что в Краснодаре заключили контракт с новым подрядчиком на завершение строительства подземного перехода на улице Красных Партизан. За завершение строительства взялась компания ООО «СтройЮгРегион», она приступит к работам уже в мае. Сдача объекта запланирована на конец сентября.