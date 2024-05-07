Reuters сообщил о критической нехватке боеприпасов на Украине

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стали чаще атаковать позиции украинской армии в зоне конфликта, что представляет огромную угрозу для Киева, которому не хватает боеприпасов. Об этом солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали изданию Reuters.

«Они используют гораздо больше ударных дронов, таких как «Привет-82». У них есть различные варианты дронов «Ланцет», которые были модернизированы. У них кумулятивные, фугасные боеголовки. Раньше атаки были, но не в таком количестве. Теперь это действительно страшно», — прокомментировал боевые мощности РФ командир 43-й артиллерийской бригады, использующий свой позывной Лева.

Он также рассказал, что его подразделение четыре раза подверглось прямым атакам российскими беспилотными летательными аппаратами.

Сержант Андрей Ставничий назвал нехватку запчастей для ремонта военных машин, а также критические запасы снарядов основной проблемой ВСУ. При этом он указал на необходимость также использовать больше систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), так как это бы позволило подавлять беспилотники.

«Ситуация усложнилась тем, что у них (России. — Ред.) много средств РЭБ. Они не позволяют нашим «птичкам» (беспилотникам. — Ред.) летать над их территорией, поэтому РЭБ труднее обнаруживать и поражать. Другая причина — их ударные дроны-камикадзе», — также заявил он.

7 мая Минобороны РФ сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки были поражены цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, живая сила и военная техника противника в 128 районах.



Помимо этого, средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 32 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), семь управляемых авиабомб Hammer производства Франции и семь реактивных снарядов Vampire чешского производства.

Накануне в военном ведомстве сообщали, что ВС России за сутки уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников.

Ранее, 27 апреля, главнокомандующий украинской армии Александр Сырский в ходе заседания группы в «формате «Рамштайн» заявил участникам коалиции о сложной для украинской армии ситуации на фронте. Также он в очередной раз подчеркнул потребность Украины в боеприпасах, вооружении и военной технике. До этого, 17 апреля, Politico писала, что удерживаемый ВСУ в течение нескольких месяцев фронт может рухнуть этим летом.

Руководство РФ, в свою очередь, уже не раз заявляло о невозможности переломить ход конфликта ни наращиванием Западом поставок, ни отправкой войск на Украину.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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